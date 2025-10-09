Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 12:42

«Как-то странно было»: Пригожин признался, что ему стало плохо на интервью

Пригожин заявил, что ему стало плохо на интервью из-за магнитных бурь

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что почувствовал себя плохо из-за магнитных бурь во время записи подкаста с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. В беседе с NEWS.ru он отметил, что впервые столкнулся с подобной ситуацией.

[Наверное] были магнитные бури, не знаю. Просто как-то странно было. Или атмосфера была настолько эмоциональная. У меня такого вообще никогда не было, — рассказал Пригожин.

Продюсер отметил, что сейчас чувствует себя стабильно. По его словам, в настоящее время он собирается полететь на Дальний Восток, где проведет всего один день.

Сейчас полет во Владивосток. Одним днем почти туда и обратно — 18 часов, — добавил Пригожин.

Ранее знакомая семьи актера Александра Збруева заявила, что артист был госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает. По ее словам, точный диагноз пока неизвестен.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что мать солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова была госпитализирована. По данным канала, у 72-летней женщины диагностировали нарушения кровообращения в задних отделах головного мозга.

шоу-бизнес
Иосиф Пригожин
продюсеры
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мультифункциональное остекление: комфорт в любую погоду
Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Миллер назвал «Силу Сибири — 2» новым газовым хребтом России
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Киев второй раз за день ударил по Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.