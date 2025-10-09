«Как-то странно было»: Пригожин признался, что ему стало плохо на интервью

«Как-то странно было»: Пригожин признался, что ему стало плохо на интервью Пригожин заявил, что ему стало плохо на интервью из-за магнитных бурь

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что почувствовал себя плохо из-за магнитных бурь во время записи подкаста с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. В беседе с NEWS.ru он отметил, что впервые столкнулся с подобной ситуацией.

[Наверное] были магнитные бури, не знаю. Просто как-то странно было. Или атмосфера была настолько эмоциональная. У меня такого вообще никогда не было, — рассказал Пригожин.

Продюсер отметил, что сейчас чувствует себя стабильно. По его словам, в настоящее время он собирается полететь на Дальний Восток, где проведет всего один день.

Сейчас полет во Владивосток. Одним днем почти туда и обратно — 18 часов, — добавил Пригожин.

Ранее знакомая семьи актера Александра Збруева заявила, что артист был госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает. По ее словам, точный диагноз пока неизвестен.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что мать солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова была госпитализирована. По данным канала, у 72-летней женщины диагностировали нарушения кровообращения в задних отделах головного мозга.