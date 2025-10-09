«Как-то странно было»: Пригожин признался, что ему стало плохо на интервью

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что почувствовал себя плохо из-за магнитных бурь во время записи подкаста с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. В беседе с NEWS.ru он отметил, что впервые столкнулся с подобной ситуацией.
[Наверное] были магнитные бури, не знаю. Просто как-то странно было. Или атмосфера была настолько эмоциональная. У меня такого вообще никогда не было, — рассказал Пригожин.
Продюсер отметил, что сейчас чувствует себя стабильно. По его словам, в настоящее время он собирается полететь на Дальний Восток, где проведет всего один день.
Сейчас полет во Владивосток. Одним днем почти туда и обратно — 18 часов, — добавил Пригожин.
