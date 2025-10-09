Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:47

Голубь «устроил» массовое ДТП в Хабаровске и попал на видео

Опубликованы кадры массового ДТП из-за голубя в Хабаровске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опубликован момент столкновения пяти автомобилей в Хабаровске из-за попытки водителя объехать голубя на проезжей части, сообщает Telegram-канал Amur Mash. В ДТП пострадал пешеход 1958 года рождения.

На записи видно, как кроссовер Nissan Pathfinder, двигаясь по улице Калинина, в районе дома 3 «А» совершает резкий маневр вправо, а в этот момент с дороги взлетает птица. Автомобиль после этого преодолел газон, сбил столб и протаранил четыре припаркованных автомобиля. Единственный пострадавший был госпитализирован с переломом ноги.

Ранее в подмосковном поселке Красково 17-летний подросток, управлявший багги без водительских прав, сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Виновник ДТП даже не предпринял попытку затормозить, 4-хлетний пострадавший был госпитализирован.

До этого в центре Екатеринбурга блогер и жена владельца автопарка элитных машин Артема Шишкина попала в ДТП за рулем Lamborghini Huracan Тесnica 2024 года стоимостью около 50 млн рублей. Екатерина могла не пропустить Mercedes на перекрестке улиц Бориса Ельцина и 8 Марта.

аварии
Хабаровский край
ДТП
птицы
Хабаровск
происшествия
переломы
пострадавшие
