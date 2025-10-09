Голубь «устроил» массовое ДТП в Хабаровске и попал на видео

Опубликован момент столкновения пяти автомобилей в Хабаровске из-за попытки водителя объехать голубя на проезжей части, сообщает Telegram-канал Amur Mash. В ДТП пострадал пешеход 1958 года рождения.

На записи видно, как кроссовер Nissan Pathfinder, двигаясь по улице Калинина, в районе дома 3 «А» совершает резкий маневр вправо, а в этот момент с дороги взлетает птица. Автомобиль после этого преодолел газон, сбил столб и протаранил четыре припаркованных автомобиля. Единственный пострадавший был госпитализирован с переломом ноги.

