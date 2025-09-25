Погоня полиции за угнанным автомобилем ГИБДД попала на видео

В Хабаровске злоумышленники угнали автомобиль ГИБДД, передает Telegram-канал «Хабарейро. Хабаровск новости». Инцидент произошел в Первом микрорайоне. На опубликованных кадрах можно увидеть, как одна машина ГИБДД гонится за другой со включенными спецсигналами.

Ранее в Казани кортеж примерно из 30 автомобилей нарушил ПДД, двигаясь по встречной полосе на Сибирском тракте. Очевидцы отмечали, что часть машин были без номеров, а из окон раздавались выстрелы в воздух. Колонна создала помехи для движения, а полиция начала проверку и устанавливает участников инцидента.

До этого в Сергиевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП: автомобиль Ford Mondeo столкнулся с «Газелью». В результате аварии погибли четыре человека, еще один с травмами доставлен в больницу. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Также в Волгодонске Ростовской области автомобиль насмерть сбил двух подростков на электросамокате. Авария произошла на проспекте Строителей. Девочки скончались на месте. За рулем Audi A6 был 22-летний водитель, который проехал перекресток на красный свет.