Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 13:03

Погоня полиции за угнанным автомобилем ГИБДД попала на видео

В Хабаровске угнали автомобиль ГИБДД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровске злоумышленники угнали автомобиль ГИБДД, передает Telegram-канал «Хабарейро. Хабаровск новости». Инцидент произошел в Первом микрорайоне. На опубликованных кадрах можно увидеть, как одна машина ГИБДД гонится за другой со включенными спецсигналами.

Ранее в Казани кортеж примерно из 30 автомобилей нарушил ПДД, двигаясь по встречной полосе на Сибирском тракте. Очевидцы отмечали, что часть машин были без номеров, а из окон раздавались выстрелы в воздух. Колонна создала помехи для движения, а полиция начала проверку и устанавливает участников инцидента.

До этого в Сергиевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП: автомобиль Ford Mondeo столкнулся с «Газелью». В результате аварии погибли четыре человека, еще один с травмами доставлен в больницу. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Также в Волгодонске Ростовской области автомобиль насмерть сбил двух подростков на электросамокате. Авария произошла на проспекте Строителей. Девочки скончались на месте. За рулем Audi A6 был 22-летний водитель, который проехал перекресток на красный свет.

Хабаровск
ГИБДД
погони
злоумышленники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.