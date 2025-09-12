Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 11:13

Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек

Четыре человека погибли в автокатастрофе на трассе в Самарской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли при столкновении автомобиля Ford Mondeo и «Газели» в Сергиевском районе, сообщает прокуратура Самарской области. По факту произошедшего идет проверка. Согласно информации правоохранителей, столкновение произошло в ночь 12 сентября на 1115-м километре федеральной дороги М-5 «Урал». Водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». После этого иномарка загорелась.

Водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте. Также погиб пассажир грузовой газели, а его водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение,уточнили в прокуратуре.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. После аварии была начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее в Калининграде неадекватный водитель Mercedes въехал в такси, выбрался из машины через окно и не придумал ничего лучше, чем начать раздеваться до трусов прямо на дороге. На место ДТП вместе со скорой была вынуждена прибыть психиатрическая бригада.

Самарская область
ДТП
пострадавшие
автокатастрофа
