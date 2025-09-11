Мужчина остался в одних трусах после ДТП Водитель Mercedes в Калининграде разделся до трусов после столкновения с такси

В Калининграде водитель Mercedes снял с себя одежду до нижнего белья и начал бегать по проезжей части после дорожно-транспортного происшествия, сообщает Telegram-канал «Клопс». Инцидент произошел 11 сентября на улице Невского. Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший работников пансионата, врезался в такси. В результате аварии семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Наш водитель заорал: «Никто не выходит! Никого не выпущу!» Затем разбил боковое стекло, вылез на улицу, начал бегать и раздеваться до трусов, кидался на людей, собирал осколки, в том числе своих разбитых часов. Все были в шоке, он вообще неадекватно себя вел, — сказал один из очевидцев.

