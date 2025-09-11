Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:13

Мужчина остался в одних трусах после ДТП

Водитель Mercedes в Калининграде разделся до трусов после столкновения с такси

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Калининграде водитель Mercedes снял с себя одежду до нижнего белья и начал бегать по проезжей части после дорожно-транспортного происшествия, сообщает Telegram-канал «Клопс». Инцидент произошел 11 сентября на улице Невского. Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший работников пансионата, врезался в такси. В результате аварии семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Наш водитель заорал: «Никто не выходит! Никого не выпущу!» Затем разбил боковое стекло, вылез на улицу, начал бегать и раздеваться до трусов, кидался на людей, собирал осколки, в том числе своих разбитых часов. Все были в шоке, он вообще неадекватно себя вел, — сказал один из очевидцев.

Ранее ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля в Новой Москве и едва не погиб. Несчастный случай произошел в поселении Воскресенское, где мальчик решил проехать по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. По словам очевидцев, водитель попытался затормозить, но не смог избежать столкновения и сбил ребенка.

До этого в Архангельске мотоциклист выжил после серьезного дорожно-транспортного происшествия на Комсомольской улице. По предварительным данным, водитель автомобиля не уступила дорогу, и байкер на большой скорости врезался в машину. Пострадавший отделался травмами и был доставлен в медицинское учреждение.

ДТП
Калининград
аварии
иномарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущий Fox News предрек конец Америки после убийства сторонника Трампа
Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Известная блогерша узнала об измене мужа благодаря одной детали
Нападение кошки: первая помощь и профилактика болезней
Стало известно, почему детям мигрантов стали отказывать в обучении
Автогигант рекомендовал сотрудникам отказаться от WhatsApp
В российском регионе месяц не могут найти изнасиловавшего девочку педофила
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.