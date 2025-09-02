Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 16:56

«Тупая манипуляция»: гимнаст о боязни Украины ехать на турнир из-за русской

Гимнаст Голоцуцков назвал манипуляцией бойкот Украиной турнира из-за россиянки

Антон Голоцуцков Антон Голоцуцков Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Федерация гимнастики Украины делает хуже самой себе, собираясь бойкотировать соревнования из-за российской чемпионки ОИ Ангелины Мельниковой, заявил в беседе с NEWS.ru двукратный медалист Олимпийских игр 2008 года Антон Голоцуцков. Он назвал происходящее манипуляцией.

Это позиция слабых, тупая манипуляция. Вы кому хуже-то делаете? Сами себе! Все взрослые люди, прекрасно все понимают. Почему ведут себя так? Не хотят проигрывать. Это о них говорит в первую очередь как о людях. Говорят, если так, то мы не поедем. Ну и не езжайте. Без вас лучше будет, да, к сожалению, это понятно не всем, — сказал Голоцуцков.

Мельникова входит в число пяти гимнастов из России и Белоруссии, которым FIG разрешила стартовать в парижском турнире под нейтральным флагом. Соревнования пройдут 13 и 14 сентября.

На Олимпийских играх в Токио Мельникова завоевала золото в командном первенстве по спортивной гимнастике, а также бронзу в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Олимпиаде 2016 года она стала серебряным призером в командных соревнованиях.

Ранее президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила, что местные спортсмены могут отказаться от участия в турнире World Challenge Cup в Париже. Украинская сторона не довольна тем, что на состязаниях выступит Мельникова.

