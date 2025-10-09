Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:48

Европейцы могут остаться без горячей воды из-за новых правил

FT: жители ЕС могут столкнуться с перебоями подачи горячей воды из-за новых норм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 2027 года жители стран Европы могут столкнуться с дефицитом горячей воды из-за запрета на использование гафния и циркония в водонагревателях, сообщает Financial Times. Ограничение связано с опасениями Евросоюза о безопасности этих металлов для питьевой воды.

По данным FT, в Еврокомиссии могли не учесть, что эти металлы используются в водонагревателях, и проигнорировали предупреждения производителей. В качестве альтернативы предлагаются сталь и медь, которые стоят в четыре-пять раз дороже. Это приведет к подорожанию нагревательной техники и отразится на конечных потребителях.

Ранее СМИ сообщили, что послы стран ЕС согласовали план отказа от российских нефти и газа к 2028 году. Они договорились направить сформированное предложение на рассмотрение министрам государств сообщества, которые встретятся 20 октября.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила во время выступления на саммите в Копенгагене, что энергетика является ахиллесовой пятой Евросоюза. Она добавила, что ЕК планирует направить значительные средства на развитие энергетических сетей по всей Европе.

Евросоюз
горячая вода
нормы
запреты
