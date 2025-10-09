Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 06:05

Эти вертуны поразят всех гостей! Сладкие белорусские рулетики на сковороде

Сладкие рулетики по-белорусски Сладкие рулетики по-белорусски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусская кухня изобилует простыми, но удивительно вкусными блюдами. Вертуны — это тонкие рулетики из теста, которые сворачивают и обжаривают. Их подают как сладкий десерт к чаю или молоку. Простое сочетание муки, сахара и масла превращается в ароматное лакомство, которое тает во рту.

Для теста смешайте 250 мл кефира, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 350 г муки. Замесите мягкое тесто и раскатайте его тонким пластом. Посыпьте поверхность сахаром, можно добавить немного корицы, и сверните рулетом. Нарежьте кусочками длиной по 5–6 см, края защипните. Обжарьте вертуны на растительном масле до румяной корочки.

  • Совет: если обмакнуть готовые рулетики в сахарную пудру, они станут еще более аппетитными и праздничными.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 230 ккал; время приготовления — 30 минут.

Посмотрите рецепт кош-теле — татарского аналога печенья хворост.

Читайте также
В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики
Страны СНГ
В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики
Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе
Семья и жизнь
Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Семья и жизнь
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Общество
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Семья и жизнь
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Белоруссия
национальная кухня
Беларусь
рецепты
рецепт
кулинария
простые рецепты
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится пожар: тайны огненного сновидения для всех
Нетаньяху позвонил Трампу после первой фазы сделки по Газе
Суд взыскал долги с Ксении Собчак
Эти вертуны поразят всех гостей! Сладкие белорусские рулетики на сковороде
Врач поставила точку в вопросе, сколько чашек кофе можно пить в день
Подлежащий выдворению украинец попросил оставить его в РФ
К чему снится, что супруг изменяет: скрытый смысл сна и советы
Стало известно, как бойцы ВСУ нелепо сдали свои позиции
Тысячи магазинов в Подмосковье перестали продавать спиртное
Пластический хирург раскрыл связь карьеры с внешностью
Отказ от замужества, смерть матери, измены: как живет Мария Голубкина
Депутат перечислил гаджеты для контроля здоровья пожилых людей
Мошенники начали надевать «маски» работников поликлиники
Важное изменение для самозанятых готовят к следующему году
Юрист назвал случаи, при которых у россиян могут отнять жилье
Юрист назвал самый надежный способ расчета при продаже машины
Циклон подарил школьникам Камчатки внеплановый выходной
Людям до 25 знать обязательно: ликбез от врача, как не заболеть хламидиозом
Россиянам рассказали, что следует посетить в Саудовской Аравии
В украинском порту зафиксированы десятки взрывов
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.