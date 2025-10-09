Эти вертуны поразят всех гостей! Сладкие белорусские рулетики на сковороде

Эти вертуны поразят всех гостей! Сладкие белорусские рулетики на сковороде

Белорусская кухня изобилует простыми, но удивительно вкусными блюдами. Вертуны — это тонкие рулетики из теста, которые сворачивают и обжаривают. Их подают как сладкий десерт к чаю или молоку. Простое сочетание муки, сахара и масла превращается в ароматное лакомство, которое тает во рту.

Для теста смешайте 250 мл кефира, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 350 г муки. Замесите мягкое тесто и раскатайте его тонким пластом. Посыпьте поверхность сахаром, можно добавить немного корицы, и сверните рулетом. Нарежьте кусочками длиной по 5–6 см, края защипните. Обжарьте вертуны на растительном масле до румяной корочки.

Совет: если обмакнуть готовые рулетики в сахарную пудру, они станут еще более аппетитными и праздничными.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 230 ккал; время приготовления — 30 минут.

Посмотрите рецепт кош-теле — татарского аналога печенья хворост.