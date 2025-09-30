Кош-теле — татарский хворост за 20 минут: готовим всего из 4 ингредиентов!

Кош-теле — один из самых любимых татарских десертов, название которого переводится как «птичий язык». Эти изящные кусочки хвороста готовятся всего из четырех ингредиентов, но результат поражает нежностью и воздушностью. Сладкое лакомство подают к чаю, на праздники и семейные застолья, а аромат свежей выпечки всегда собирает за столом всю семью.

Для теста возьмите 2 яйца, щепоть соли, 2 ст. л. сахара и около 250 г муки. Замесите мягкое, но упругое тесто и дайте ему немного полежать под полотенцем. Затем разделите на кусочки и раскатайте тонкие лепешки. Нарежьте их ромбами или полосками, сделайте в середине небольшой разрез и выверните один край внутрь — так получится характерная форма.

Жарьте заготовки в раскаленном масле до золотистого цвета, выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Готовый кош-теле посыпьте сахарной пудрой.

Хворост получается легким, хрустящим и буквально тает во рту. Минимум продуктов, простые шаги — и на столе оказывается традиционное татарское угощение, которое всегда ассоциируется с домашним теплом.

Совет: чтобы кош-теле вышел особенно пышным, можно добавить в тесто ложку сметаны — вкус станет еще нежнее.

