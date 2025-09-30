Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 10:05

Кош-теле — татарский хворост за 20 минут: готовим всего из 4 ингредиентов!

Рецепт кош-теле: татарский хворост просто и быстро Рецепт кош-теле: татарский хворост просто и быстро Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кош-теле — один из самых любимых татарских десертов, название которого переводится как «птичий язык». Эти изящные кусочки хвороста готовятся всего из четырех ингредиентов, но результат поражает нежностью и воздушностью. Сладкое лакомство подают к чаю, на праздники и семейные застолья, а аромат свежей выпечки всегда собирает за столом всю семью.

Для теста возьмите 2 яйца, щепоть соли, 2 ст. л. сахара и около 250 г муки. Замесите мягкое, но упругое тесто и дайте ему немного полежать под полотенцем. Затем разделите на кусочки и раскатайте тонкие лепешки. Нарежьте их ромбами или полосками, сделайте в середине небольшой разрез и выверните один край внутрь — так получится характерная форма.

Жарьте заготовки в раскаленном масле до золотистого цвета, выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Готовый кош-теле посыпьте сахарной пудрой.

Хворост получается легким, хрустящим и буквально тает во рту. Минимум продуктов, простые шаги — и на столе оказывается традиционное татарское угощение, которое всегда ассоциируется с домашним теплом.

  • Совет: чтобы кош-теле вышел особенно пышным, можно добавить в тесто ложку сметаны — вкус станет еще нежнее.

Как приготовить татарскую катламу на сковороде? Посмотрите наш рецепт!

рецепты
татарские рецепты
Татарстан
национальная кухня
рецепт
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявили, что на фронте бравады со стороны Киева нет
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.