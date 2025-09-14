Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 13:25

СБУ объявила в розыск депутата-боксера

СБУ объявила в розыск бывшего спортсмена и депутата Госдумы Валуева

Николай Валуев Николай Валуев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Госдумы и боксера Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД. Он также внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец».

В базе данных написано, что Валуев скрывается от органов досудебного расследования. Депутату заочно предъявлены обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». Его объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Хмельницкой области.

Ранее СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Кроме того, еще с 2021 года фамилия Фетисова фигурирует в базе «Миротворец». Политику и бывшему спортсмену заочно инкриминируют статью о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

До этого пятилетний мальчик из России тоже попал в украинскую базу сайта «Миротворец». Ребенка обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины». В открытом доступе появились персональные данные мальчика 2000 года рождения.

Николай Валуев
СБУ
розыски
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.