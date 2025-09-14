СБУ объявила в розыск депутата-боксера СБУ объявила в розыск бывшего спортсмена и депутата Госдумы Валуева

Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Госдумы и боксера Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД. Он также внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец».

В базе данных написано, что Валуев скрывается от органов досудебного расследования. Депутату заочно предъявлены обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». Его объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Хмельницкой области.

Ранее СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Кроме того, еще с 2021 года фамилия Фетисова фигурирует в базе «Миротворец». Политику и бывшему спортсмену заочно инкриминируют статью о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

До этого пятилетний мальчик из России тоже попал в украинскую базу сайта «Миротворец». Ребенка обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины». В открытом доступе появились персональные данные мальчика 2000 года рождения.