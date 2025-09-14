«Никогда не признает»: Пушков напомнил о постыдном секрете Макрона Пушков: Макрон никогда не признает вину НАТО в кризисе на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон никогда публично не заявит о вине НАТО в начале украинского кризиса, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По словам российского политика, неформально европейский лидер раскаялся перед американским профессором Джеффри Саксом.

Американский профессор Джеффри Сакс <…> сообщил, <…> Макрон в частном порядке сказал ему: «[Конфликт] на Украине произошел по вине НАТО». Разумеется, публично Макрон никогда этого не признает, — уточнил Пушков.

Ранее Макрон заявил, что 26 государств сообщили о готовности направить свои военные силы на Украину после прекращения там боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, указал он. В «коалицию желающих» входят не только европейские страны, но и государства Азии, Тихоокеанского региона и Канада.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что отправка иностранных войск на Украину чревата «страшными последствиями». Однако далеко не все лидеры стран это понимают, резюмировал пресс-секретарь президента РФ.