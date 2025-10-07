«Людоед и русофоб»: политолог указал на фашизм президента Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб является русофобом и «людоедом», при этом назвать его классическим фашистом нельзя, заявил NEWS.ru профессор кафедры Европейских исследований факультета Международных отношений СПбГУ Николай Межевич. По его словам, финский президент старается действовать осторожно и скрывает свои истинные взгляды.

Стубб, безусловно, людоед. И антисоветское, и антироссийское мировоззрение родилось прежде него самого. Но объективности ради, он не выделяется по этому признаку. Потому что другие европейские лидеры в абсолютном большинстве ровно такие же русофобы. Стубб — просто в одной шеренге с ними, — сказал Межевич.

По словам эксперта, фашизм Стубба — своеобразный, «с глубочайшей провинциальной основой». Так, считает Межевич, финский лидер никогда не станет публично демонстрировать антисемитскую позицию, хотя и придерживается соответствующих взглядов.

Он, даже если его разбудить ночью, себе это не позволит: стоит стоп-кран. При этом он будет возлагать цветы к памятнику людей, которые были открытыми антисемитами в тридцатые и даже в первой половине сороковых годов. Но сам Стубб довольно осторожен, он никогда не будет выступать за партию «Истинные финны», а это как раз и есть полуфашистская структура. Она ему близка, но он никогда об этом не скажет, — считает политолог.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Стубб не имеет права на «очередную фальсификацию здравого смысла». Так дипломат отреагировала на выпады финского лидера в адрес России.