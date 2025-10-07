В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину FA: обещания НАТО отправить войска на Украину являются блефом

Обещания западных союзников Украине относительно отправки войск и гарантий безопасности являются блефом, заявили научный директор Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро и аналитик Сэмюэл Черэп в статье для Foreign Affairs. По мнению экспертов, отказ НАТО от прямого вмешательства делает любые заверения об ответе России в случае нового конфликта несостоятельными.

Союзники по НАТО упорно отказывались напрямую вмешиваться <....>, поэтому любое обещание о том, чтобы дать отпор России в случае нового конфликта, просто не вызывает доверия, — подчеркнули авторы материала.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин назвал ложь и обман устойчивой чертой большинства западных политиков. Он напомнил, как госсекретарь США Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.

До этого сообщалось, что Североатлантический альянс проводит крупные учения «Гележинис вилкас» («Железный волк») в Литве. В них принимают участие 3 тысячи человек из восьми стран — участниц НАТО. Тренировки военных продлятся до 18 октября.