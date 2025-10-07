Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Водитель легковушки едва не переехал толпу людей в Челябинске

В Челябинске автомобиль каршеринга попал в ДТП у ТК «Елки»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автомобиль каршеринга вылетел с дороги на тротуар с людьми на северо-западе Челябинска, передает Telegram-канал «Челябинск и область». ДТП произошло возле торгового комплекса «Елки» и попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как машина на огромной скорости влетела в рекламную конструкцию, после чего из нее начал идти дым. При этом на пути авто находились пешеходы, которые, однако, успели отбежать.

Ранее в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова произошла крупная авария с участием рейсового автобуса Пермь — Казань и трех легковых автомобилей. В результате ДТП погибли водитель одной из машин и трое пешеходов. Одного человека пришлось деблокировать из искореженного автомобиля.

До этого в Слюдянском районе Иркутской области 73-летний водитель Toyota Platz погиб в результате столкновения с кроссовером Haval. За рулем китайского автомобиля находилась женщина, а в салоне — двое детей. Как выяснилось, погибший не убедился в отсутствии помех при повороте налево и столкнулся с другой машиной. Женщину и двоих детей госпитализировали.

