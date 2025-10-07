Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 18:06

В Петербурге ребенок мигрантов выпал из окна

В Петербурге пятилетний ребенок выпал с четвертого этажа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ребенок мигрантов выпал из окна квартиры на четвертом этаже, когда его мать закупалась в магазине, передает 78.ru. Женщина обнаружила своего пятилетнего сына лежащим на асфальте в луже крови.

Мальчика удалось спасти, его срочно доставили в медицинское учреждение с серьезными травмами головы и многочисленными переломами. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее в Вологде полицейские обнаружили пятилетнюю девочку ночью на автобусной остановке. Ребенок вышел на улицу, когда проснулся и не обнаружил мамы. Вскоре за девочкой приехала мать, которой сообщили о ситуации через службу экстренной помощи.

До этого в США семилетний ребенок умер в автомобиле, пока его мать спала рядом. Женщина находилась в наркотическом опьянении. В салоне были еще два мальчика. Очевидец, увидевший ребенка, голова которого застряла в окне, обратился в полицию.

Также в Люберцах маленький ребенок выпал из окна и остался жив, упав в корзину для кондиционера. Один из жильцов дома успел вытащить малыша. Оказалось, что он вытолкнул москитную сетку.

