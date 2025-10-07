Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 10:10

Актриса Санько рассказала о своем самочувствии после перелома позвоночника

Актриса Санько заявила, что хорошо восстанавливается после перелома позвоночника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советская и российская актриса Ела Санько, известная по сериалам «Кухня» и «Папины дочки», рассказала, что успешно восстанавливается после перелома позвоночника, и несмотря на серьезность полученной травмы, сохраняет позитивный настрой. В беседе с NEWS.ru она отметила, что сейчас с ее здоровьем все в порядке.

Да, перелом [позвоночника] был. Сейчас со мной все нормально, восстанавливаюсь. Жизнь на этом не заканчивается, — сказала Санько.

Ранее сообщалось, что Санько неудачно упала у себя дома, а на следующий день у нее начались сильные боли в пояснице и груди, и женщина обратилась в больницу. Врачи обнаружили у нее закрытый перелом поясничного позвонка. Медики запретили артистке физические нагрузки на два месяца.

Актер театра и кино, звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников ранее рассказал, что народная артистка России и старейшина Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Нина Гуляева часто давала ему профессиональные советы. По его словам, несмотря на отсутствие совместной работы на сцене или съемочной площадке, ему довелось близко общаться с Гуляевой в жизни.

