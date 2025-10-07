Актриса Санько рассказала о своем самочувствии после перелома позвоночника Актриса Санько заявила, что хорошо восстанавливается после перелома позвоночника

Советская и российская актриса Ела Санько, известная по сериалам «Кухня» и «Папины дочки», рассказала, что успешно восстанавливается после перелома позвоночника, и несмотря на серьезность полученной травмы, сохраняет позитивный настрой. В беседе с NEWS.ru она отметила, что сейчас с ее здоровьем все в порядке.

Да, перелом [позвоночника] был. Сейчас со мной все нормально, восстанавливаюсь. Жизнь на этом не заканчивается, — сказала Санько.

Ранее сообщалось, что Санько неудачно упала у себя дома, а на следующий день у нее начались сильные боли в пояснице и груди, и женщина обратилась в больницу. Врачи обнаружили у нее закрытый перелом поясничного позвонка. Медики запретили артистке физические нагрузки на два месяца.

