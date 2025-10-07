Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 11:23

Россиянина внезапно похитили, затолкав в багажник авто

Под Петербургом двое неизвестных похитили мужчину и избили

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В поселке Суйда под Петербургом произошло похищение 46-летнего местного жителя, передает «Конкретно.ру». Вечером 6 октября двое злоумышленников насильно затолкали мужчину в багажник автомобиля.

По данным издания, после этого неизвестные вывезли пострадавшего в соседний дачный кооператив, где избили. Мужчину нашли с серьезными травмами: у него диагностированы закрытые переломы ребер и носа. Также на лице и теле имеются гематомы.

Преступников поймали. Ими оказались двое мужчин 34 лет, проживавших в этом же районе. Их задержали в городе Гатчина. Нападавшие сообщили, что похищение произошло из-за того, что пострадавший, по их словам, оскорбил родственницу одного из них. Они намеревались «проучить» его. Возбуждено уголовное дело о похищении.

Ранее в Балашихе произошла попытка похищения маленькой девочки. Незнакомец схватил ребенка за руку и пытался увести силой возле продуктового магазина. На крики девочки помощи сбежались прохожие и отбили ее у мужчины, который представился отцом несовершеннолетней.

похищения
избиения
преступления
травмы
