07 октября 2025 в 12:52

Под Мурманском произошло ДТП с иномаркой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Под Мурманском автомобиль Subaru Forester съехал в кювет и перевернулся, сообщает «МК в Мурманске». К месту происшествия оперативно прибыли спасатели и пожарные.

Инцидент произошел на 19-м километре трассы Мишуково — Снежногорск. Специалисты обследовали место аварии, отключили аккумуляторы поврежденного автомобиля и зафиксировали обстоятельства случившегося. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Ранее автомобиль Ferrari стоимостью более 30 млн рублей разбился на трассе Казань — Екатеринбург. В аварии никто не пострадал. Спорткар получил серьезные повреждения, передняя часть машины полностью разрушена.

До этого пассажирский автобус упал в овраг в Нахичеванской Автономной Республике. ДТП произошло на участке трассы Нахичевань — Садарак. Пострадавшим, среди которых находился один ребенок, была оказана первая медицинская помощь.

