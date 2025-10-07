В Албании мужчина застрелил судью после оглашения приговора В Албании мужчина застрелил во время заседания судью и ранил двоих людей

В понедельник, 6 октября, в столице Албании Тиране мужчина открыл огонь в зале суда, убив судью и ранив еще двух человек, сообщает TVNET+. Стрелок был немедленно задержан нарядом полиции, прибывшим на место происшествия.

Судью срочно отправили в больницу, однако по дороге он скончался от полученных ранений, — сообщили в правоохранительных органах.

Столичное управление полицией информировало, что помимо стрелка под стражу заключили его дядю, который также пришел на заседание. Был задержан и член службы безопасности суда, проигнорировавший сигналы металлодетектора на входе.

Заседание проходило по поводу оспаривания исполнительных действий. Истцом по делу был гражданин Р. К. в сопровождении своего сына Е. К., ответчиком — судебный пристав Т. М. из Исполнительного бюро, а третьей стороной — гражданин Г. Ш. в сопровождении своего племянника Е. Ш. Последний принес с собой пистолет. После оглашения приговора племянник встал с места, достал оружие и начал стрелять в судью и истцов.

Ранее в австралийском городе Сидней произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Массовую стрельбу на улицах устроил 60-летний мужчина. По словам очевидцев, до момента задержания полицией преступник успел сделать не менее сотни выстрелов.