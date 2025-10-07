Стало известно, откуда могли быть запущены атаковавшие Тюмень дроны

Дроны, которые впервые с начало СВО были сбиты в Тюменской области, могли запустить из фур, допустил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. По его словам, которые приводит aif.ru, грузовики могли заранее приехать в пригород Тюмени. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Беспилотники самолетного типа могли привезти в фурах куда-то непосредственно в пригород Тюмени. В этом случае дроны стартовали с фур, — предположил Кондратьев.

Он также поделился и двумя другими версиями. Согласно первой, беспилотники могли запустить с территории Украины, но после они приземлялись в укромном месте на территории России для «дозаправки». Вторая версия эксперта подразумевает запуск дронов из Казахстана при помощи диверсантов.

У наших соседей нет такого опыта борьбы с этими дронами, поиска таких диверсантов, поэтому не исключено, что эти беспилотники стартовали с территории Казахстана, — поделился он.

Об отражении атаки БПЛА в Тюменской области стало известно вечером 6 октября. Три беспилотника были сбиты на территории предприятия в микрорайоне Антипино в Тюмени. По словам региональных властей, все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу.