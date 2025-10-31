Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:15

Названа причина запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту

Запрет электромобилей на Крымском мосту связали с требованиями безопасности

Крымский мост Крымский мост Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет на проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту со стороны Кубани связан со сферой безопасности, сообщили в администрации Краснодарского края. В частности, меры предосторожности рекомендованы антитеррористической комиссией, передает ТАСС.

Это рекомендация антитеррористической комиссии, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани. По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Теперь для указанных видов транспорта доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым).

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Киев готовил террористические акты на Крымском мосту. По его словам, также велась подготовка преступлений на железнодорожной и другой инфраструктуре. Дипломат, комментируя этот вопрос, указал на серию задержаний, проведенных ФСБ в рамках контртеррористической деятельности.

Краснодарский край
Крымский мост
электромобили
запреты
