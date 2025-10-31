Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:58

Адвокат оценил шансы Шабутдинова выйти по УДО

Адвокат Багатурия: блогер Шабутдинов может получить право на УДО через 1,5 года

Аяз Шабутдинов Аяз Шабутдинов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутдинов, осужденный по делу о мошенничестве, может получить право на условно-досрочное освобождение через полтора года, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это обусловлено спецификой учета времени, проведенного в следственном изоляторе.

С учетом времени, проведенного в СИЗО, где один день приравнивается к одному дню в колонии общего режима, блогер получит право на УДО примерно через полтора года, — высказался Багатурия.

Ранее Пресненский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении Шабутдинова, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Кроме того, в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве с него взыскан штраф в размере пяти миллионов рублей.

Шабутдинов ранее выступил с последним словом в суде, явившись на заседание с книгой Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы». В произведении судьбы героев переплетаются с социальными изменениями, эпидемиями и личными трагедиями. По словам блогера, за несколько лет до суда он оказался в окружении, где деньги были главным критерием успеха, а потребление не знало границ.

