Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине

Дым из трубы ТЭС Дым из трубы ТЭС Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Последствия ударов дронов-камикадзе «Герань-2» по Ладыжинской ТЭС попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне». На нем видно, как вдалеке в небо поднимаются серые клубы дыма. В Минобороны эти данные не комментировали.

В результате прилета местные здания остались без стекол в окнах. Также видно, как взрывная волна привела к образованию ям на земле. Сведений о пострадавших не представлено, а в ролике нет людей.

ТЭС расположена в городе Ладыжин Винницкой области Украины. Тепловая электростанция была введена в эксплуатацию в 1970 году. Второй блок заработал в 1971-м.

Ранее Минобороны представило кадры поражения расчетами БПЛА «Герань» огневой позиции реактивной системы залпового огня ВСУ. В ведомстве уточнили, что российская армия атаковала в Сумской области. На представленных кадрах можно заметить мощные взрывы.

Стало известно, что российские конструкторы улучшили функционал «Гераней». Источник сообщал, что теперь дроны могут эффективно поражать динамичные движущиеся цели вблизи линии фронта.

