Коц объяснил, почему в США не будет ядерных испытаний Коц: у США нет кадров и ресурсов для ядерных испытаний

Соединенные Штаты не станут устраивать ядерные испытания из-за отсутствия ресурсов и специалистов, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в последний раз подобные эксперименты проводились американцами в 1992 году.

За 33 года ушли на пенсию (а кто и на вечный покой) большинство специалистов-практиков, <…>. Пришла в упадок инфраструктура полигона, его, по сути, надо обустраивать заново. Словом, срочно провести ядерные испытания в США сейчас негде и некому, — пояснил военкор.

Он также назвал требование президента США Дональда Трампа организовать ядерные испытания в стране популизмом. Так Вашингтон реагирует на успешные тесты «Посейдона» и «Буревестника», потому что не имеет реального ответа вооружениям, заключил корреспондент.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что Трамп обманывает людей, заявляя о преимуществе США над Россией. Он пояснил, что американский лидер заговорил о ядерных испытаниях с целью успокоить внутреннюю ситуацию в стране. По его словам, такие заявления являются попыткой сгладить шок от понимания, что Вашингтон давно перестал быть безусловным лидером в сфере ядерного сдерживания.