09 декабря 2025 в 18:00

Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России

Военкор Коц: живой Зеленский не оставляет России вариантов, кроме победы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь у власти, не оставляет России никаких вариантов, кроме победы в СВО, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его мнению, пока Зеленский жив, Россия застрахована от любого «договорняка», поскольку с ним у Москвы компромиссов быть не может.

Я всегда говорю, что Зеленский нам больше полезен живой. Своей лютой зависимостью от евроястребов (которую многие принимают за непреклонность идеалов и непоколебимость позиций) просроченный украинский президент не оставляет нам шансов, кроме победы, — написал Коц.

По словам Коца, Зеленский — не российский агент, а «полезный идиот» и свою роль до конца еще не сыграл. Потому и продолжает действовать исходя из политической конъюнктуры вопреки военной логике, отметил военкор.

До этого Коц сообщил, что Красноармейск полностью освобожден, что подтверждается российскими флагами по всему городу. Он также поделился соответствующими кадрами. По его мнению, именно такое доминирование на поле боя позволяет России вести переговоры с позиции силы, а не искать компромиссы.

