Маликов раскрыл, когда ожидает свадьбы дочери Маликов сообщил о планах дочери выйти замуж в следующем году

Известный певец Дмитрий Маликов сообщил о планах своей старшей дочери вступить в брак в ближайшем будущем. В беседе с «7Дней.ru» он уточнил, что 25-летняя Стефания пообещала ему свою свадьбу уже в следующем году.

Она мне сказала, что в следующем году <…> Она сейчас ждет свою любовь. Но любви пока нет, — сказал Маликов.

Исполнитель признался, что с огромным нетерпением ожидает момента, когда сможет присутствовать на торжественной церемонии. Еще больше он мечтает о том времени, когда у него появятся внуки, которым он сможет уделять свое внимание.

В настоящее время все свое свободное время артист посвящает воспитанию семилетнего сына Марка. Он с гордостью отмечает успехи мальчика в учебе, его увлечение баскетболом и недавно появившийся интерес к аквариумным рыбкам.

До этого Маликов заявлял, что отбор песни певицы Валерии в список номинантов на премию «Грэмми» является очень важным. Артист отметил, что номинация на награду — это пять композиций, и пожелал Валерии попасть именно в данный список.