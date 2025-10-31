Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:07

В МГУ разгорелся скандал с исследованием реальности великанов

Профессор МГУ Трещалин представил исследование о реальности великанов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Профессор МГУ Михаил Трещалин опубликовал в научном журнале «Теория и история искусства» статью, в которой настаивает на реальности древних великанов, передает RTVI. В своей работе он апеллирует к тестам эпосов «Ригведы» и «Калевалы», однако не приводит ни одного результата научного исследования.

Да, это все правда. Археологические находки об этом говорят <…> «Ригведа» (собрание древнеиндийских священных текстов — NEWS.ru). Все три основных индийских эпоса. Ну и плюс наши родные сказки про Илью Муромца, почитайте «Калевалу», — заявил Трещалин.

Профессор заявил, что ему пришлось пользоваться «крохами» из статей и интервью в газетах, потому что официальное научное сообщество не воспринимает тему реального существования великанов. По его словам, работа выражает личную позицию Трещалина, которая не транслируется студентам.

Ранее профессор Татьяна Черниговская заявила, что искусственный интеллект уже придумал логику, которую не знает человечество. По словам доктора наук, опасность заключается в том, что нейросети способны самостоятельно обучаться.

