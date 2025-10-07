Россиянин поймал грабительницу, обворовавшую пенсионерку на 15 тыс. рублей

В Находке молодой человек помог задержать женщину, подозреваемую в ограблении пожилой 66-летней пенсионерки, сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Грабительница открыто похитила кошелек из сумки женщины, в котором находилось 15 тыс. рублей.

Установлено, что 66-летняя женщина почувствовала себя плохо и присела на лавку на автобусной остановке в районе улицы Ленинградской, как вдруг к ней подошла незнакомка, выхватила из сумки кошелек и скрылась, — говорится в сообщении.

Несмотря на свое состояние, потерпевшая решила догнать грабительницу. На своем пути она встретила молодого человека по имени Артем Прошенко. Женщина поделилась с ним произошедшим и попросила о помощи. Артем откликнулся на ее просьбу и помог отыскать злоумышленницу. После этого молодой человек задержал ее и передал в руки Росгвардии.

Воровкой оказалась 40-летняя местная жительница с судимостью в прошлом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Заместитель начальника городского отдела полиции выразил благодарность Прошенко за его активную гражданскую позицию.

