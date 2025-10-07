Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 12:58

Шатдаун в США сорвал важные переговоры с Индонезией

Переговоры США и Индонезии по тарифам приостановлены из-за шатдауна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шатдаун правительства США привел к приостановке переговоров по тарифам с Индонезией, сообщил министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартартона. Он уточнил, что Джакарта направит запрос торговому представителю Соединенных Штатов для выяснения деталей дальнейшей процедуры, передает РИА Новости.

Мы ощутили на себе последствия приостановки работы правительства США, поскольку она привела к остановке наших переговоров, — констатировал Хартарто.

Предметом переговоров является отмена 19% импортной пошлины на ключевые индонезийские товары, включая пальмовое масло, каучук и какао, введенной американским президентом Дональдом Трампом. Индонезия продолжит мониторинг ситуации в ожидании ответа от американской стороны.

Ранее глава Белого дома заявил, что лишь Соединенные Штаты имеют право вводить тарифные ограничения. По его словам, пошлины приносят триллионы долларов в бюджет и оказывают положительное влияние на экономику. Республиканец отметил, что такие меры действительно работают, так как людям некуда деваться.

Индонезия
США
тарифы
переговоры
шатдаун
