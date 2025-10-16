Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 17:16

Путин сделал важное заявление о тарифах на электричество

Путин: компании не должны вкладывать свои затраты в тарифы на электричество

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Затраты энергокомпаний не должны учитываться в тарифе для потребителей электричества, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Он также отметил, что покрывать дефицит электроэнергии можно с помощью развития отрасли.

При этом подчеркну: затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул необходимость внедрения более гибких подходов, включая обновление нормативной базы, регулирование потребления электроэнергии и создание стимулов для инвестирования в топливно-энергетический комплекс.

Ранее Путин заявил, что Россия является единственным государством в мире, обладающим полным комплексом компетенций во всех звеньях ядерной энергетической отрасли. Глава государства подчеркнул, что при строительстве объектов за рубежом страна не только возводит энергоблоки, но и формирует с партнерами основу для будущего развития энергетического сектора.

