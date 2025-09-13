Празднование Дня города в Москве
13 сентября 2025 в 23:22

Новый премьер Франции принял неожиданное решение по Дню Победы

Премьер Франции Лекорню не стал отменять праздничный выходной в День Победы

Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил об отказе от планов своей администрации по отмене двух праздничных выходных дней. Решение было принято после анализа общественного мнения и консультаций с экспертами, пишет Midi Libre.

Инициатива исходила от предыдущего правительства Франсуа Байру. Оно предлагало сделать рабочими Пасхальный понедельник и День Победы 8 мая.

Предложение об отмене выходных дней было частью пакета мер по «оздоровлению» государственных финансов на 2026 год. По расчетам Министерства экономики, эта мера могла бы принести в бюджет дополнительно €4,2 млрд (412 млрд рублей). Однако, согласно опросу компании Odoxa, 84% французов выступили против такой инициативы, что повлияло на окончательное решение правительства.

Я хочу, чтобы мы пощадили тех, кто работает. Именно поэтому я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных. Я слышу, что говорят наши сограждане, — сказал Лекорню.

При этом глава правительства признал, что кабинету министров придется искать альтернативные источники пополнения бюджета. Новый премьер-министр подчеркнул, что его команда уже работает над другими мерами по оптимизации государственных расходов и увеличению доходов, которые не будут затрагивать социальные права и традиции французских граждан.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что новый премьер Франции вряд ли разрешит политический кризис в стране. По его словам, в трудном положении находится именно власть президента республики Эммануэля Макрона.

