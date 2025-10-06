Экс-советник Путина раскрыл, когда в России заблокируют Telegram

Блокировки Telegram в России, скорее всего, не случится, пока мессенджеру нет замены, предположил в беседе с NEWS.ru экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его мнению, как только мессенджер MAX завоюет популярность, основатель Telegram Павел Дуров пойдет на уступки.

Люди часто ругают государство, но оно ведет себя достаточно ответственно. Telegram — это площадка для коммуникации, и мы можем легко найти там информацию, видео. <...> Но государство считает, что сейчас блокировка Telegram в силу того, что нет замены, будет выглядеть не очень хорошо. Так как об этом прекрасно осведомлен Павел Дуров, он не особо идет России навстречу. Но я бы предположил, что его позиция будет меняться пропорционально успехам MAX, — считает Клименко.

Ранее стало известно, что более 40 млн человек зарегистрировались в мессенджере MAX. С начала запуска приложения там совершили 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений, указали в компании.

В тестировании каналов в MAX принимают участие более восьми тысяч пользователей из соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Дзен». Среди знаменитостей там зарегистрировались актер Сергей Безруков, певицы Валерия и Анна Семенович, психолог Татьяна Мужицкая.