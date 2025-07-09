Требование России о демилитаризации Украины представляется европейским союзникам Киева недопустимым, заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью изданию Valeurs actuelles. Он назвал это условие «абсолютной красной линией» для стран ЕС.

Наша абсолютная красная линия — демилитаризация Украины. Мы должны быть последовательны, — сказал он.

Лекорню считает неприемлемым исход, при котором Киеву запрещается не только вступать в НАТО, но и обладать собственной армией. По его словам, жители Украины должны быть в состоянии обеспечить собственную безопасность.

Министр обороны Франции также отметил, что ряд стран побуждает Украину задуматься о будущем формате ее вооруженных сил, в то время как Париж — о возможностях для развития собственного оборонного производства. По его словам, Киеву необходимо покончить с зависимостью от Starlink и американского вооружения.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине полностью исчерпаны. Он подчеркнул, что переговоры больше не являются решением, поэтому Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.