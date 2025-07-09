Дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине полностью исчерпаны, высказал мнение канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в бундестаге. Он подчеркнул, что переговоры больше не являются решением, поэтому Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву, передает Reuters.

Дипломатические средства урегулирования украинского конфликта исчерпаны. Поэтому мы будем продолжать поддержку Киева, — сказал Мерц.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с NEWS.ru отметил, что Мерц стремится занять позицию главного «защитника» Евросоюза, используя военную риторику для укрепления своего авторитета и замены в этой роли президента США Дональда Трампа. По его словам, Берлин использует тезис о потенциальной угрозе продвижения российской армии вглубь Европы для оправдания новых поставок вооружений Киеву. Он отметил, что совокупность этих факторов вынуждает Германию действовать более решительно.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Украина может перепродать немецкое оружие с целью личного обогащения. По его словам, подобные случаи уже фиксировались ранее в ходе поставок вооружения для ВСУ. Парламентарий также отметил, что новая помощь от Германии не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте.