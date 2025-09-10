В ГД оценили вероятность разрешения кризиса во Франции при новом премьере Слуцкий: новый премьер Франции вряд ли разрешит политический кризис в стране

Новый премьер Франции Себастьен Лекорню вряд ли разрешит политический кризис в стране, заявил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, в трудном положении находится именно власть президента республики Эммануэля Макрона.

Назначение новым премьер-министром Франции Себастьена Лекорню вряд ли послужит разрешению внутриполитического кризиса, — сказал Слуцкий.

Ранее Макрон выдвинул на должность нового премьер-министра республики Себастьена Лекорню, после того как в отставку ушел кабинет Франсуа Байру. Журналисты напомнили, что политик с 2022 года занимал пост министра обороны. Отмечается, что Лекорню предложит состав правительства только после консультаций с партиями, представленными в парламенте.

До этого ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров рассказал, что юридических причин отстранить Макрона от власти нет. Эксперт подчеркнул, что инициатива лидера движения «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона является популистской. Тем не менее, власти не могут решить назревшие проблемы, заключил эксперт.