Пончики суфганиет в духовке! Воздушные, нежные — идеально к чаю

Воздушные, нежные и сладкие пончики суфганиет из духовки — это вкус ханукального чуда без капли масла! Они сохраняют всю пышность традиционных жареных пончиков, но готовятся легко и полезно.

Подогрейте 150 мл молока до комнатной температуры, растворите в нем 10 г сухих дрожжей и 2 ст. л. сахара. Оставьте на 10 минут до пены. Добавьте 2 яйца, 60 г растопленного сливочного масла, щепотку соли и цедру половины лимона. Постепенно введите 400 г муки, замесите мягкое тесто. Оставьте на 1 час в тепле. Обомните тесто, раскатайте в пласт толщиной 2 см. Вырежьте стаканом кружки, оставьте на 30 минут под пленкой. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Для начинки взбейте 200 г малинового джема с 100 г творожного сыра. Наполните пончики кондитерским мешком. Подавайте, посыпав сахарной пудрой. Тающие во рту пончики с нежной начинкой покорят вас с первого укуса!

