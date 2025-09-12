Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 16:47

Актер Миронов назвал главную русскую «валюту», которая не упадет в цене

Актер Миронов: произведения русской литературы ценятся во многих странах мира

Евгений Миронов Евгений Миронов Фото: NEWS.ru

Произведения русских классиков являются главной «валютой», которая никогда не упадет в цене, заявил народный артист России Евгений Миронов на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Он выразил восхищение тому, что спектакли по ним ставят во многих странах мира, в том числе в Турции.

Спектакли по произведениям наших русских классиков до сих пор являются кассовыми лидерами в этих странах (участниках форума объединенных культур. — NEWS.ru), например, в Турции. Это наша главная «валюта». Она никогда не упадет в цене, несмотря ни на какие запреты, — сказал Миронов.

Ранее Миронов заявил, что роман «Тихий дон» Михаила Шолохова стал особенно популярным в Китае. Он отметил, что в Турции идет мюзикл «Анна Каренина». Артист отметил, что выбор произведений для постановки определяется менталитетом и интересами зрителей. Миронов также подчеркнул, что русская культура имеет огромное влияние.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что коллективный Запад попытался отменить русскую культуру, но в конечном итоге это дало обратный эффект и лишь подкрепило рост интереса к ней в мире. Дипломат констатировала, что страны «подавились» своей же концепцией.

Россия
форумы
Санкт-Петербург
Евгений Миронов
произведения
