Стало известно, какие русские произведения популярны в Китае и Турции Артист Миронов: в Китае популярен роман Михаила Шолохова «Тихий Дон»

Роман «Тихий дон» Михаила Шолохова стал особенно популярным в Китае, поделился с корреспондентом NEWS.ru народный артист Евгений Миронов на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Он отметил, что в Турции идет мюзикл «Анна Каренина».

В Китае любимый роман — «Тихий дон» Шолохова. Не «Как закалялась сталь», а «Тихий дон». И, кстати, Театр Нации сейчас приступил к постановке с китайским режиссером большого романа. <…> В Турции идет мюзикл «Анна Каренина», — прокомментировал Миронов.

Артист отметил, что выбор произведений для постановки определяется менталитетом и интересами зрителей. Миронов также подчеркнул, что русская культура имеет огромное влияние. По его словам, молодые режиссеры за рубежом хорошо знакомы с системой Станиславского и активно перенимают опыт работы с классическими произведениями русской литературы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила о деградации Запада из-за отказа от традиционных ценностей и разрушения исторического наследия. Она отметила, что Россия доказала невозможность отмены своей культуры, великих деятелей и культурных учреждений. Страна активизировала культурные и спортивные инициативы, предлагая альтернативу национализму через сохранение традиций и развитие культурных проектов.