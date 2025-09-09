Вместо пончиков! Творожные булочки с изюмом «Нежность». Готовы на раз-два

Воздушные, тающие во рту булочки с творогом и изюмом «Нежность» — это воплощение домашнего уюта и любви к традиционной выпечке! Они сочетают нежнейшее тесто, сочную творожную начинку и сладкие нотки изюма.

Приготовьте опару: смешайте 150 мл теплого молока, 1 ст. л. сахара и 10 г сухих дрожжей, оставьте на 15 минут до пены. Всыпьте 300 г просеянной муки, добавьте 1 яйцо, 50 г растопленного сливочного масла и щепотку соли. Замесите гладкое тесто, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1 час. Для начинки смешайте 200 г творога, 50 г промытого изюма, 2 ст. л. сахара и ванилин. Обомните подошедшее тесто, раскатайте в пласт и вырежьте кружки. На каждый кружок выложите 1 ч. л. начинки, защипните края, формируя булочки. Выложите их на противень, смажьте взбитым яйцом и выпекайте 20–25 минут при 180°C до золотистого цвета.

Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой. Эти булочки хороши сами по себе, но особенно прекрасны со стаканом молока или чашкой какао. Они остаются мягкими даже на следующий день, напоминая о бабушкиной заботе!

