Картофельные пампушки с чесноком! Подаем с супом и сметанным соусом!

Ароматные, пышные и невероятно аппетитные картофельные булочки с чесночным ароматом — это идеальное дополнение к любому супу или просто как самостоятельная закуска! Эти пампушки тают во рту, даря ощущение домашнего уюта и тепла.

Отварите 200 г картофеля в мундире, очистите и разомните в пюре. В теплом картофеле растворите 1 ч. л. сахара, добавьте 150 мл теплого молока, 10 г свежих дрожжей и оставьте на 10 минут до появления пены. Всыпьте 350 г просеянной муки, влейте 2 ст. л. растительного масла, добавьте 1 ч. л. соли. Замесите мягкое тесто, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1 час. Обомните подошедшее тесто и разделите на 12 частей. Сформируйте шарики, выложите на противень и оставьте на 20 минут для расстойки. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Для чесночной пропитки смешайте 3 ст. л. растопленного сливочного масла с двумя измельченными зубчиками чеснока и рубленой зеленью. Горячие булочки обильно смажьте чесночной смесью. Подавайте сразу — хрустящие снаружи и нежные внутри, они исчезнут со стола мгновенно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.