01 сентября 2025 в 15:35

Делаю сразу двойную порцию, улетают вмиг! Чесночно-сырные булочки к супу!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти булочки — настоящее спасение для тех, кто хочет превратить обычный обед в маленький праздник! Хрустящая золотистая корочка, нежное тесто и ароматная начинка из сыра и чеснока создают идеальный дуэт с любым супом. Они особенно хороши с куриной лапшой, грибным крем-супом или наваристым борщом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового дрожжевого теста, 150 г твердого сыра, 4 зубчика чеснока, 50 г сливочного масла, пучок петрушки или укропа, 1 яйцо для смазывания и щепотка соли. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте сыр, чеснок, зелень и размягченное сливочное масло — у вас получится ароматная паста.

Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Равномерно распределите сырно-чесночную начинку, оставив 2 см с одного края. Аккуратно сверните рулетом, начиная с той стороны, где больше начинки. Края защипните. Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 3–4 см.

Разложите булочки на противне, застеленном пергаментом, на расстоянии друг от друга. Дайте подойти 20 минут в теплом месте. Смажьте взбитым яйцом для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте сразу же, пока булочки теплые и ароматные. Они хороши тем, что их можно замораживать в сыром виде — просто достаньте, дайте подойти и испеките к нужному времени!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

булочки
рецепты
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
