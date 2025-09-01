День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 21:39

Марочко сообщил об ожесточенных боях в одном районе ДНР

Военный эксперт Марочко: на востоке Константиновки идут ожесточенные бои

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские военные принимают участие в ожесточенных боях на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в ходе эфира на странице во «ВКонтакте». В Минобороны РФ никак не комментировали данную информацию.

На востоке Константиновки идут очень ожесточенные бои, <...> говорить о полноценном закреплении российских бойцов еще рано. Противник ожесточенно сопротивляется, — заявил Марочко.

Ранее военный эксперт сообщил, что Вооруженные силы Украины установили минные заграждения на территории более 80% Купянска Харьковской области и прилегающих районов. В Минобороны РФ никак не комментировали данную информацию. По словам военного эксперта, российская разведка ежедневно фиксирует инженерные работы противника по минированию территорий.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ продолжают регулярные атаки в районе Серебрянки ДНР, пытаясь вернуть контроль над стратегически важными Кременскими лесами в ЛНР. Этот лесной массив имеет ключевое значение для снабжения украинской группировки на данном участке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ДНР
Андрей Марочко
ВСУ
бои
