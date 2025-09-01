Медработницу из Черкесска уличили в 29 аферах на 10 млн рублей

Медработницу из Черкесска уличили в 29 аферах на 10 млн рублей

Жительница Черкесска обманула 29 жителей региона под предлогом помощи в получении социальных выплат на сумму почти 10 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике. По данным следствия, в период с 2021 по 2025 год фигурантка, будучи медработником, предлагала гражданам платные услуги по оформлению пособий по инвалидности.

Получая от доверившихся людей оплату в размере от 150 до 680 тысяч рублей, женщина не выполняла обещанные услуги, а денежные средства тратила на личные нужды, — рассказали в ведомстве.

Дела возбуждены по частям 2–4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Жертвами афер стали люди, доверившие мошеннице крупные суммы в надежде на получение государственной поддержки.

Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным и условным срокам четырех преступников, которые в 2015–2019 годах похитили у 74 потерпевших более 78 млн рублей. Мошенники заманивали жертв поддельными предложениями о торговле на Forex через фальшивую платформу, где заработать было невозможно из-за мошеннических схем.