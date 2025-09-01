День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 21:18

В российском городе мужчина зарезал мать и брата

Житель Крыма убил мать и брата во время семейной ссоры

Фото: t.me/sledcomcrimea

В селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний местный житель во время семейного конфликта ранним утром 29 августа зарезал свою мать и 23-летнего брата, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Жертвы скончались на месте от полученных ножевых ранений.

Особо тяжкое преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками МВД России по Республике Крым. Подозреваемый был оперативно задержан, — отметили в ведомстве.

Ранее жителя Саратова приговорили к 19,5 года колонии за расправу над 27-летней девушкой, он нанес ей не менее 64 ножевых ударов. 35-летний подсудимый уже отбывал наказание за убийство своей супруги.

До этого в Выборгском районе Санкт-Петербурга 60-летний охранник букмекерской конторы во время конфликта напал с ножом на посетителей заведения. В результате трое мужчин получили травмы и были госпитализированы.

В Нижнем Новгороде двое подростков до смерти забили мужчину якобы за отказ дать закурить. Отмечается, что злоумышленнику и его подельнице было по 15 и 13 лет соответственно.

В российском городе мужчина зарезал мать и брата
