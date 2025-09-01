День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 21:11

Боксерша-трансгендер Хелиф пошла на крайние меры ради спасения карьеры

Иман Хелиф обжаловала в CAS решение World Boxing о ее недопуске до соревнований

Иман Хелиф Иман Хелиф Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф обжаловала в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение World Boxing, запрещающее ей выступать на международных турнирах без прохождения гендерного тестирования, передает пресс-служба CAS. Она также попыталась добиться допуска на чемпионат мира.

В мае международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс, ввела правило обязательного гендерного тестирования для всех участников старше 18 лет. Представители World Boxing отметили, что без проверки Хелиф не сможет принимать участие в соревнованиях.

Спортсменка обратилась в CAS 5 августа. Помимо этого, она попросила разрешить ей выступить на чемпионате мира, который состоится с 4 по 14 сентября в Ливерпуле. Суд отклонил эту просьбу до слушаний.

Ранее Хелиф опровергла слухи о завершении спортивной карьеры. В СМИ появилась информация, что спортсменка якобы ушла из бокса после гендерного скандала. Она заявила, что продолжает готовиться к соревнованиям и не собирается прекращать тренировки. Хелиф отметила, что публикации основаны на словах человека, который больше не имеет к ней отношения.

бокс
спорт
боксеры
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россию вернут на Кубке Канады — 2028»: Плющев о старте КХЛ, Овечкине и НХЛ
«Я хочу ответ»: Трамп предъявил фармацевтам одно требование
Военэксперт допустил причастность Зеленского к убийству Парубия
Марочко сообщил об ожесточенных боях в одном районе ДНР
Медработницу из Черкесска уличили в 29 аферах на 10 млн рублей
Поездка на авто Путина и план Си: как ШОС хоронит гегемонию Запада
Рудова назвала свою главную фобию
«Плачевная ситуация»: Токаев высказался о состоянии Каспийского моря
В российском городе мужчина зарезал мать и брата
Боксерша-трансгендер Хелиф пошла на крайние меры ради спасения карьеры
Историк объяснил стремление Запада переписать историю Второй мировой войны
Московские спасатели вытащили кота из двухнедельного подземного плена
Егор Крид появился на публике вместе с родителями
Франция объединяется против Макрона. Когда и чем закончится его правление
Производитель пива AB InBev Efes сменил название
Успех у зумеров, скандалы сына, слухи о болезни: как сейчас живет Кадышева
Стало известно, как защититься от смертельно опасной мышиной лихорадки
Террориста в «Крокус» провела известная перекупщица
Москвичка открыла подпольный питомник с 60 котами для донорства крови
Украинские военные заминировали почти весь Купянск и окрестности
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.