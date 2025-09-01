Боксерша-трансгендер Хелиф пошла на крайние меры ради спасения карьеры Иман Хелиф обжаловала в CAS решение World Boxing о ее недопуске до соревнований

Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф обжаловала в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение World Boxing, запрещающее ей выступать на международных турнирах без прохождения гендерного тестирования, передает пресс-служба CAS. Она также попыталась добиться допуска на чемпионат мира.

В мае международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс, ввела правило обязательного гендерного тестирования для всех участников старше 18 лет. Представители World Boxing отметили, что без проверки Хелиф не сможет принимать участие в соревнованиях.

Спортсменка обратилась в CAS 5 августа. Помимо этого, она попросила разрешить ей выступить на чемпионате мира, который состоится с 4 по 14 сентября в Ливерпуле. Суд отклонил эту просьбу до слушаний.

Ранее Хелиф опровергла слухи о завершении спортивной карьеры. В СМИ появилась информация, что спортсменка якобы ушла из бокса после гендерного скандала. Она заявила, что продолжает готовиться к соревнованиям и не собирается прекращать тренировки. Хелиф отметила, что публикации основаны на словах человека, который больше не имеет к ней отношения.