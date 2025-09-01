«Я хочу ответ»: Трамп предъявил фармацевтам одно требование

Фармацевтические компании обязаны предоставить данные об эффективности вакцин от коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Он отметил, что у американского общества нет единого мнения по этому вопросу.

Очень важно, чтобы фармацевтические компании обосновали успех своих различных препаратов против COVID. Многие считают их чудом, спасшим миллионы жизней. Другие не согласны! Поскольку CDC разрывается из-за этого вопроса, я хочу ответ, и я хочу его сейчас, — подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что Pfizer и другие компании показывали ему результаты исследований. Он назвал их «невероятными» и поинтересовался, почему данные не предоставили широкой общественности.

Ранее суд ЕС вынес решение по делу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о вакцинах против COVID-19. Ее признали ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021–2023 годах. Обвинения против чиновницы выдвинули журналисты в 2023 году. В СМИ считали, что глава ЕК безосновательно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза более чем на €30 млрд.