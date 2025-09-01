День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 21:56

«Я хочу ответ»: Трамп предъявил фармацевтам одно требование

Трамп призвал фармкомпании раскрыть данные об эффективности вакцин от COVID-19

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фармацевтические компании обязаны предоставить данные об эффективности вакцин от коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Он отметил, что у американского общества нет единого мнения по этому вопросу.

Очень важно, чтобы фармацевтические компании обосновали успех своих различных препаратов против COVID. Многие считают их чудом, спасшим миллионы жизней. Другие не согласны! Поскольку CDC разрывается из-за этого вопроса, я хочу ответ, и я хочу его сейчас, — подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что Pfizer и другие компании показывали ему результаты исследований. Он назвал их «невероятными» и поинтересовался, почему данные не предоставили широкой общественности.

Ранее суд ЕС вынес решение по делу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о вакцинах против COVID-19. Ее признали ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021–2023 годах. Обвинения против чиновницы выдвинули журналисты в 2023 году. В СМИ считали, что глава ЕК безосновательно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза более чем на €30 млрд.

Дональд Трамп
Pfizer
вакцины
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россию вернут на Кубке Канады — 2028»: Плющев о старте КХЛ, Овечкине и НХЛ
«Я хочу ответ»: Трамп предъявил фармацевтам одно требование
Военэксперт допустил причастность Зеленского к убийству Парубия
Марочко сообщил об ожесточенных боях в одном районе ДНР
Медработницу из Черкесска уличили в 29 аферах на 10 млн рублей
Поездка на авто Путина и план Си: как ШОС хоронит гегемонию Запада
Рудова назвала свою главную фобию
«Плачевная ситуация»: Токаев высказался о состоянии Каспийского моря
В российском городе мужчина зарезал мать и брата
Боксерша-трансгендер Хелиф пошла на крайние меры ради спасения карьеры
Историк объяснил стремление Запада переписать историю Второй мировой войны
Московские спасатели вытащили кота из двухнедельного подземного плена
Егор Крид появился на публике вместе с родителями
Франция объединяется против Макрона. Когда и чем закончится его правление
Производитель пива AB InBev Efes сменил название
Успех у зумеров, скандалы сына, слухи о болезни: как сейчас живет Кадышева
Стало известно, как защититься от смертельно опасной мышиной лихорадки
Террориста в «Крокус» провела известная перекупщица
Москвичка открыла подпольный питомник с 60 котами для донорства крови
Украинские военные заминировали почти весь Купянск и окрестности
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.