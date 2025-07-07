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07 июля 2025 в 10:47

«Урсулка всех достала»: Медведев предсказал судьбу «токсичной бабки» в ЕС

Медведев: фон дер Ляйен оставят главой ЕК, несмотря на скандал с Pfizer

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, останется на своей должности, несмотря на скандал, касающийся закупок вакцин у компании Pfizer во время пандемии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, «токсичную бабку», которая всех уже достала, ждет «спидошлиц и краснофай».

Уже на этой неделе судьбу Урсулки будет решать бессмысленный и беспощадный Европарламент. Расклады неясны. Вполне вероятно, токсичная бабка и сохранит должность, — написал Медведев.

Европарламент на текущей неделе намерен провести голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен. Решение связано с подозрениями в злоупотреблениях при закупке вакцин против COVID-19. В центре скандала оказался так называемый Pfizergate — спорные закупки вакцин у компании Pfizer во время пандемии.

Политолог Евгений Михайлов заявил, что России невыгодна отставка фон дер Ляйен. По его мнению, в ЕС нет сильных лидеров, способных действовать в национальных интересах своих стран, а глобалисты продвигают лишь удобных для себя управленцев.

Дмитрий Медведев
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Европарламент
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