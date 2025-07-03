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03 июля 2025 в 16:07

«Предсказуемая русофобка»: политолог о влиянии отставки фон дер Ляйен на РФ

Политолог Михайлов: России невыгодна отставка фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

России невыгодна отставка председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил NEWS.ru политолог Евгений Михайлов. По его мнению, в ЕС нет сильных лидеров, способных действовать в национальных интересах своих стран, а глобалисты продвигают лишь удобных для себя управленцев.

В Евросоюзе сложилась практика, что не осталось сильных лидеров, которые могут действовать в национальных интересах того или иного государства. Так называемое мировое правительство, глобалисты всегда ставят пешек, которые будут делать то, что им скажут. Поэтому от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В нашем случае даже и лучше, чтобы Урсула фон дер Ляйен и ее окружение остались на посту. От ее отставки ничего не изменится, — пояснил Михаилов.

Он отметил, что фон дер Ляйен, несмотря на свою русофобскую позицию, является предсказуемым оппонентом и Москва уже выработала четкую реакцию на ее действия. Более того, по его словам, внутренние конфликты в ЕС могут ослабить организацию, что в перспективе сыграет на руку России.

Фон дер Ляйен — предсказуемая русофобка. Реакция на ее действия отработана. Я не вижу ничего страшного, пускай в Евросоюзе высказывают проблематику, обвиняют друг друга. Может, это поможет Европейскому союзу развалиться. Правые политики будут открывать своим избирателям глаза на то, что творится в руководстве ЕС и указывать на то, что странам, входящим в эту организацию, нужно идти своим путем в собственных национальных интересах. А это для России будет неплохо, — резюмировал Михайлов.

Ранее появилась информация, что Европарламент намерен провести голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен. Решение связано с подозрениями в злоупотреблениях при закупке вакцин против COVID-19. В центре скандала оказался так называемый Pfizergate — спорные закупки вакцин у компании Pfizer во время пандемии.

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