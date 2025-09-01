День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 21:56

Военэксперт допустил причастность Зеленского к убийству Парубия

Марочко: Парубия могли убить из-за конкуренции с Зеленским

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к убийству бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, заявил военный эксперт Андрей Марочко в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». По его мнению, убитый как обладатель управленческих ресурсов мог повлиять на будущие президентские выборы в стране.

Рано или поздно на Украине будут выборы. И, имея ресурсы, Парубий мог серьезно нагадить Зеленскому. <...> Я связываю [убийство Парубия] как раз и с устранением политического конкурента. В этом может быть замешан и сам пан Зеленский, — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в убийстве Парубия. По его словам, доклад об этом ему представили главы МВД и СБУ. Сейчас продолжаются следственные действия. Президент поблагодарил силовиков за оперативную работу. Убийство Парубия произошло 30 августа во Львове. Стрелявшему удалось скрыться с места преступления.

Внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что след убийства бывшего спикера украинского парламента ведет в офис Зеленского. По его словам, никто не говорит о предполагаемой связи преступления с Банковой.

Украина
Андрей Марочко
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
убийства
