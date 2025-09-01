След убийства бывшего спикера украинского парламента Андрея Парубия ведет в офис президента Украины Владимира Зеленского, заявил в соцсети X внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук. По его словам, никто не говорит о предполагаемой связи преступления с Банковой.

На Украине «нашли» так называемого убийцу экс-спикера Верховной рады, ныне народного депутата Андрея Парубия. Но никто не решается сказать главного — что след этого преступления ведет прямо на Банковую, — написал Дмитрук.

Оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале указал на схожесть почерка убийства Андрея Парубия и убийства бывшего советника экс-президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова в Испании. По его словам, видна «одна и та же школа», поэтому и заказчик, и исполнитель могут быть одними и теми же.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что украинские власти уничтожают неудобных свидетелей деяний постмайданного руководства. Он также указал на связь зачисток со сменой руководства в США и приходом к власти президента Дональда Трампа.